У Великій Британії міністри планують переглянути фінансування учнівства в Англії, щоб підвищити для компаній вартість навчання працівників старших за 25 років на 25%. Мета змін — спонукати роботодавців частіше навчати молодих працівників, повідомляє The Guardian.

Пропозиція щодо співфінансування

Пропозицію, яку ще остаточно не затвердили, підготували до бюджетного оголошення в середу. Вона може стати частиною відповіді уряду на огляд Алана Мілберна щодо причин значного безробіття серед молоді.

За нинішнім задумом роботодавці зможуть повністю оплатити навчання учня віком до 25 років коштом внесків до збору на розвиток і навички. Це податок обсягом 4 млрд фунтів на рік, який фінансує національну систему учнівства. Для старших працівників кошти збору покриватимуть 75% витрат, а решту роботодавці сплачуватимуть окремо.

Уряд прагне змінити баланс системи, оскільки люди старші за 25 років становлять понад половину нових учасників програм учнівства. Водночас кількість молодих людей, які розпочали учнівство, за останнє десятиліття зменшилася на 40%.

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Позиція бізнесу

Представники бізнесу закликали уряд переглянути план. Виконавчий директор з питань політики промислової групи Make UK Роберт Халфон заявив, що зміна лише перерозподілить наявні можливості, а не створить нові. На його думку, уряд має збільшувати кількість доступних програм учнівства, а не обмежувати навчання інших категорій працівників.

Представник Конфедерації британської промисловості Джон Фостер наголосив, що професійні навички не мають бути «грою з нульовою сумою». За його словами, навчання дорослих допомагає людям оновлювати кваліфікацію протягом кар’єри, зокрема в умовах впливу штучного інтелекту на робочі місця.

Заходи для молоді

Уряд заявив, що реформовану систему підтримано фінансуванням у 3,3 млрд фунтів для забезпечення 50 тисяч додаткових місць учнівства для молоді. Також для малих і середніх підприємств передбачено виплату 2 тисячі фунтів за прийняття на роботу учня віком від 16 до 24 років.

У країні близько 1 млн людей віком від 16 до 24 років не навчаються, не працюють і не проходять професійної підготовки. За перші вісім місяців до програми базового учнівства вступили лише 160 молодих людей, тоді як урядова мета на поточний парламентський термін становить 30 тисяч наборів. Висновки огляду Мілберна уряд очікує восени.

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