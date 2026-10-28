У Британії подали скаргу проти ізраїльського резервіста — Al Jazeera

Фонд Hind Rajab подав у Великій Британії кримінальну скаргу проти ізраїльського резервіста Лідора Дафни, який, за даними організації, перебуває в країні. У скарзі його звинувачують у причетності до руйнування борошномельного об’єкта в Газі у травні 2025 року. Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними фонду, Дафна служив у 603-му інженерному батальйоні. Організація заявила, що опубліковане ним у соцмережах відео нібито показує ізраїльський військовий бульдозер, який руйнує силоси для зберігання пшениці на півдні Гази. Столична поліція Великої Британії на час публікації не відповіла на запит Al Jazeera щодо цієї справи.

Матеріали із соцмереж

Брюссельський фонд Hind Rajab названий на честь п’ятирічної Хінд Раджаб, яка загинула разом із родичами в Газі у січні 2024 року. Організація збирає оприлюднені ізраїльськими військовими фото й відео, щоб використовувати їх як матеріали для кримінальних скарг у різних країнах.

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Керівниця судового напряму фонду Натача Брак сказала, що організація перевіряє цифрові матеріали відповідно до Берклійського протоколу з розслідувань на основі відкритих цифрових джерел. За її словами, кадри геолокують за супутниковими знімками, зіставляють будівлі, дороги, водонапірні башти та характер руйнувань, а також звіряють із військовими джерелами.

Справи в інших країнах

Адвокат Халед аль-Шулі, який представляє палестинських потерпілих у Міжнародному кримінальному суді, зазначив, що матеріали із соцмереж можуть бути важливими доказами. Водночас, за його словами, їх потрібно перевіряти щодо походження, часу й місця зйомки, а присутність військового на певній локації сама по собі не доводить його особистої причетності до злочину.

Фонд також повідомляв про скарги в Бельгії, Канаді та Бразилії. У Бельгії після скарги організації федеральна поліція затримала й допитала двох ізраїльських військових, після чого їх відпустили. У Бразилії суддя в січні 2025 року розпорядився провести розслідування щодо ізраїльського військового, однак той залишив країну до затримання.

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