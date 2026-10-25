У Британії показник злочинів зі згадкою кокаїну може зрости більш як на 10% — The Guardian

У Британії показник зареєстрованих злочинів, у поліцейських матеріалах яких згадувався кокаїн, може зрости більш як на 10% порівняно з 2019 роком. У 2025 році поліція зареєструвала щонайменше 29 922 такі злочини — 63,4 на 100 тисяч населення проти 57,7 у 2019 році. Про це повідомляє The Guardian.

За оцінкою видання, у 2026 році показник може зрости приблизно до 64 випадків на 100 тисяч населення. Журналісти звернулися із запитами до всіх 45 поліцейських служб Сполученого Королівства, а дані надали 39 із них. Лондонська поліція не змогла надати статистику.

Споживання в Англії

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії оцінює, що споживання кокаїну на досліджуваних локаціях в Англії зросло на 26% від 2021 року. Аналіз стічних вод свідчить, що у 2024–2025 роках в Англії могли спожити близько 123 тисяч кілограмів, або 123 тонн, кокаїну. Це еквівалентно приблизно 2,5 млрд ліній, а оцінна вулична вартість наркотика становить майже 10 млрд фунтів стерлінгів.

Більшість злочинів, у яких у 2025 році згадувався кокаїн, стосувалася наркотиків. Водночас 18% становили насильницькі злочини, зокрема переслідування, домагання та одна справа про вбивство. Трохи менше ніж 4% записів стосувалися сексуальних злочинів, зокрема містили 344 повідомлення про зґвалтування.

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Домашнє насильство та водіння

Майже шість із десяти тестів на наркотики, проведених поліцією серед затриманих за підозрою в домашньому насильстві з липня 2025 року до червня 2026 року, дали позитивний результат на кокаїн. Водночас ці дані не є репрезентативними, оскільки частину тестів призначали після того, як правоохоронці вже підозрювали вживання наркотиків.

Професор Ліверпульського університету Джона Мурса Гаррі Самналл зазначив, що наукові огляди не виявили переконливих доказів того, що кокаїн безпосередньо спричиняє насильницьку поведінку. За його словами, кривдники та постраждалі описували, що кокаїнове сп’яніння могло посилювати втрату контролю й ревнощі та загострювати наявне насильство.

Дані Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів, отримані благодійною організацією IAM RoadSmart, показали, що у 2025 році порушення за керування транспортом у стані наркотичного сп’яніння вперше перевищили кількість порушень через алкоголь. До водійських посвідчень внесли 30 707 таких порушень — на 28% більше, ніж у 2022 році, тоді як кількість порушень через алкоголь скоротилася на 17% — до 29 769.

Видання застерігає, що пошук слова «кокаїн» у поліцейських нотатках не доводить, що наркотик був причиною конкретного злочину: згадка могла стосуватися, зокрема, свідчень очевидця.

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