У Британії поліції поскаржилися на структуру телеканалу HispanTV — The National

У Великій Британії тіньова міністерка внутрішніх справ Алісія Кернс звернулася до поліції зі скаргою на британську структуру іранського телеканалу HispanTV. Вона заявила про ймовірне порушення Схеми реєстрації іноземного впливу, яка передбачає реєстрацію осіб та організацій, що здійснюють політичний вплив у країні за вказівкою іноземної держави. Про це повідомляє The National.

HispanTV входить до державної іранської телерадіокомпанії Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) та мовить іспанською мовою на країни Латинської Америки. Британська компанія HispanTV зареєстрована з січня 2011 року, її юридична адреса вказана в промисловій зоні на північному заході Лондона.

Зв’язки з Press TV

За даними британського реєстру Companies House, директором і мажоритарним акціонером компанії є Сеєдмехді Мірталеб. У його профілі LinkedIn зазначено, що у 2009–2020 роках він працював виконавчим продюсером Press TV у Лондоні. Press TV — англомовний державний телеканал Ірану.

Попередній власник HispanTV Хамід Хайролдін залишив посаду директора та відмовився від власності у 2014 році. Він також був директором Press TV у Великій Британії у 2007–2010 роках. До відкликання ліцензії у 2012 році Press TV та HispanTV мали спільну зареєстровану адресу в західному Лондоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реєстрація та діяльність

Регулятор Ofcom повідомив, що HispanTV ніколи не мав ліцензії на мовлення у Великій Британії, тому відомство не вживало заходів щодо присутності компанії в країні. Ліцензію Press TV відкликали у 2012 році після несплати штрафу 100 тисяч фунтів стерлінгів за трансляцію інтерв’ю з ув’язненим журналістом Мазіаром Бахарі, яке, за висновком регулятора, було отримане під примусом.

Британська структура HispanTV була заснована зі статутним капіталом в один фунт стерлінгів. У звітності вона з 2012 року зазначена як неактивна, а її активи весь цей час оцінювалися в один фунт. Під час візиту журналістів The National за вказаною адресою приміщення займала інша компанія, представники якої заявили, що не чули про HispanTV.

Кернс назвала такі медіаструктури «прикриттям іранської держави» та заявила, що їхня діяльність не сприяє національній безпеці. IRIB перебуває під санкціями США та ЄС, а Велика Британія внесла до санкційних списків окремих керівників компанії через програмні рішення, що призводили до порушень прав людини.

Читай нас у