У Британії попередили про ризик масових загибелей у Ла-Манші — The National

Керівник прикордонної безпеки Великої Британії Данкан Кеппс попередив про ризик масової загибелі мігрантів, які перетинають Ла-Манш малими човнами. Під час слухань у Комітеті з внутрішніх справ британського парламенту він заявив, що найбільше занепокоєння викликають збільшення розмірів суден і кількості людей на борту.

Як повідомляє The National, цього року на одному човні, який описали як «мега-надувний човен», помітили рекордні 230 мігрантів. За словами Кеппса, масовий інцидент із жертвами в протоці є лише питанням часу.

Маршрути через Нормандію

Кеппс пояснив, що контрабандисти адаптують тактику у відповідь на дії британської та французької влади, спрямовані на обмеження постачання човнів. За його словами, вони переміщуються на південь — від районів Дюнкерка і Кале до Нормандії, щоб уникати перехоплення під час перевезення човнів до пляжів, звідки здійснюється відплиття.

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Він назвав закриття цього маршруту одним із головних завдань на найближчі два-три місяці у співпраці з французькими партнерами. Довжина такого переходу становить майже 60 морських миль, і спроби перетнути протоку взимку, за оцінкою Кеппса, можуть призвести до загибелі людей.

Менше прибуттів, але вищі ризики

За даними видання, дії британської та французької влади скоротили кількість прибуттів мігрантів до найнижчого рівня з 2020 року; показник може знизитися до рівня 2019-го. Водночас небезпека для шукачів притулку зростає через переповнені човни.

Кеппс також повідомив, що на півночі Франції нині перебувають близько 3 800 мігрантів, переважно в таборі поблизу Дюнкерка. Це приблизно вдвічі більше, ніж близько двох років тому. Велика Британія та Франція уклали трирічну угоду вартістю 660 млн фунтів стерлінгів для запобігання перетинам Ла-Маншу малими човнами, яку пов'язують зі скороченням кількості таких прибуттів.

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