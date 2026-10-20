У Британії повторно затримали двох підозрюваних у сприянні розвідці Ірану — CBS News

У Великій Британії поліція повторно затримала двох чоловіків за підозрою у сприянні іранській розвідувальній службі у справі про ймовірну змову проти авіабази RAF Fairford у західній Англії. Йдеться про 24-річного громадянина Великої Британії та 25-річного чоловіка з британським та іранським громадянством, повідомляє CBS News.

Повторне затримання

Контртерористична поліція заявила, що чоловіків затримали відповідно до Закону про національну безпеку. Раніше їх уже затримували у межах цього розслідування, однак згодом відпустили під заставу для продовження слідчих дій.

Ще п'ятеро чоловіків, яких затримали раніше у цій самій справі, залишаються на волі під заставою. Обвинувачень наразі нікому не висунули.

Розслідування інциденту на базі

Поліція розслідує ймовірну терористичну змову, що, за її даними, стосувалася авіабази RAF Fairford, якою керують США, 27 вересня. Цю базу цього року використовували для бомбардувань Ірану під час війни.

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Під час інциденту з прилеглих до бази будинків евакуювали десятки жителів. До району прибули озброєні поліцейські та військові фахівці зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Згодом правоохоронці повідомили, що виявили бензин у трьох фургонах на місці інциденту, однак вибухівки там не було.

Керівник Національної контртерористичної поліції Великої Британії Лоренс Тейлор заявив, що слідчі перевіряють багато напрямів у межах складного розслідування. За його словами, поліція, як і раніше, вважає дуже ймовірною причетність іранської держави та з'ясовує рівень цієї можливої участі й мету змови.

Іранські посадовці раніше заявляли, що бази, які використовують для атак на Іран, вважатимуть законними цілями. Водночас посольство Ірану в Лондоні відкинуло твердження про причетність Тегерана до інциденту. Раніше цього місяця Повітряні сили США вивели всі бомбардувальники з RAF Fairford після інциденту з безпекою.

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