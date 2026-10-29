У Британії представили звіт про заявлені переслідування індуїстів у Пакистані — NDTV

У Великій Британії організація INSIGHT UK представила перед Всепартійною парламентською групою британських індуїстів звіт «Релігійне переслідування індуїстів у Пакистані». У документі зібрано історичні матеріали та сучасні свідчення про дискримінацію, обмеження релігійної свободи й загрози безпеці представників індуїстських громад у Пакистані, повідомляє NDTV World.

Чисельність громади

За даними звіту, перепис населення Індії 1941 року зафіксував, що індуїсти становили 14,6% населення території, яка згодом стала частиною Західного Пакистану. Нині їхня частка серед населення Пакистану, за твердженням авторів документа, становить менш як 2%.

Автори звіту пов’язують це скорочення з хвилями насильства після заворушень 1947 року, а також із втратою земель і ферм сім’ями, які залишили домівки або були переміщені. У документі також ідеться про закони щодо ворожого майна, через які, за його даними, тисячі сімей втратили спадкові землі.

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У звіті зазначено, що статті 41 і 91 Конституції Пакистану передбачають можливість обіймати посади президента та прем’єр-міністра лише для мусульман. Також автори вказали, що в Ісламабаді немає чинного індуїстського храму, а будівництво першого такого храму зупинили 2020 року після протестів ісламістських груп.

Заяви про примусові навернення

За оцінкою INSIGHT UK, щороку в Пакистані викрадають, примусово навертають в іслам і примусово одружують із викрадачами понад тисячу жінок і дівчат з індуїстських та християнських громад. У документі зазначено, що більшість постраждалих — неповнолітні з малозабезпечених сімей, яким складно отримати доступ до правосуддя.

Організація закликала уряд Великої Британії зробити захист релігійних меншин обов’язковою темою діалогу з Пакистаном, пов’язати британську допомогу з прогресом у сфері прав людини та створити безпечні механізми надання притулку жертвам примусових навернень і релігійних переслідувань. Серед інших пропозицій — виділити дві посади у Високій комісії Великої Британії в Ісламабаді для представників меншин і публікувати раз на пів року звіти про соціально-економічне становище релігійних меншин Пакистану.

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