У Британії розслідують звинувачення проти мера Кемпбелла — The Guardian

У Великій Британії поліція Гамберсайду розслідує звинувачення щодо мера Галла та Східного Йоркширу Люка Кемпбелла. Його звинувачують у тому, що він нібито показав співробітниці оголені та сексуалізовані зображення самого себе. Як повідомляє The Guardian, раніше цього місяця поліція опитала Кемпбелла із застереженням.

Скарга співробітниці

Згідно з документами внутрішньої процедури розгляду скарги в об’єднаній адміністрації Галла та Східного Йоркширу, інцидент нібито стався у травні. Старша співробітниця заявила, що Кемпбелл покликав її до екрана комп’ютера та показав чотири повністю оголені й сексуалізовані зображення.

Жінка повідомила, що почувалася шокованою, збентеженою та приниженою. У заяві вона назвала це небажаною поведінкою сексуального характеру, яка, на її думку, порушила її гідність і створила принизливе та образливе робоче середовище.

Приблизно через три тижні після ймовірного інциденту працівниці, яка працювала за контрактом, але погодилася на постійну посаду, під час дзвінка у Teams повідомили про відкликання пропозиції. Вона також заявила, що після цього її фактично змусили залишити роботу.

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Позиції сторін

Інший працівник у документах заявив, що бачив на ноутбуці зображення оголеного чоловіка з татуюванням. За даними The Guardian, цей свідок також чув коментарі про татуювання й бачив, як Кемпбелл нібито підняв сорочку, щоб показати його.

Представник об’єднаної адміністрації підтвердив, що поліцейське розслідування триває та що установа має окремі процедури для розгляду скарг на посадовців і працівників. За інформацією видання, Кемпбелла не заарештовували у зв’язку з цими звинуваченнями.

Кемпбелл, колишній олімпійський чемпіон із боксу, не відповів на запити про коментар. У партії Reform UK заявили, що він рішуче заперечує звинувачення, назвавши скаргу частиною безпідставного трудового спору. Колишня міністерка Надін Дорріс стверджувала, що йшлося про обкладинку журналу 2013 року, де боксер позував з оголеним торсом. Водночас у свідченнях, поданих у межах внутрішньої скарги, згадуються кілька зображень і татуювання, якого не видно на цій обкладинці.

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