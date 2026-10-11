У Британії сирійському хірургу скасували статус біженця — The Guardian

У Великій Британії Міністерство внутрішніх справ скасувало статус біженця сирійському пластичному хірургу, який із 2016 року живе в Лондоні з дружиною та шістьма дітьми. Відомство дійшло висновку, що чоловік і його родина можуть безпечно повернутися до Сирії, через що він зіткнувся з ризиком депортації, повідомляє The Guardian.

Рішення про припинення захисту

У листі Home Office зазначено, що статус біженця чоловіка припинено. Британські посадовці визнали ситуацію в Сирії «складною», але вважають, що зміни в країні є настільки істотними, що побоювання переслідувань і серйозної шкоди більше не можна вважати обґрунтованими.

Хірург розповів, що в Сирії був мішенню радикальних угруповань, які, за його словами, досі діють у країні. Він також заявив, що не вірить у спроможність нинішньої сирійської влади захистити його від цих груп. У Британії чоловік підтвердив медичну кваліфікацію та працює в практиці сімейної медицини, сподіваючись згодом продовжити роботу пластичним хірургом. Троє його старших дітей навчаються в університетах.

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Застереження ООН щодо повернення до Сирії

Водночас рекомендації британського МЗС радять утримуватися від усіх поїздок до Сирії через нестабільну безпекову ситуацію. У відомстві вказують, що бойові дії та насильство в країні є непередбачуваними, зокрема можливі артилерійські й авіаційні удари. Також у Сирії триває гуманітарна криза, пов'язана з браком інфраструктури, води, санітарних і медичних послуг.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у своїх останніх рекомендаціях закликало держави утриматися від процедур припинення статусу біженців для сирійців, доки загальна стабільність у країні суттєво не поліпшиться. Адвокат родини Маніні Менон із Duncan Lewis заявила, що наявні дані не дають підстав законно вважати ситуацію в Сирії достатньо стабільною для безпечного повернення біженців.

У Home Office відповіли, що Велика Британія надаватиме захист справжнім біженцям і не повертатиме нікого в небезпеку. Водночас у відомстві заявили: коли повернення до країни походження стає безпечним, людина має повернутися, а британська влада працює над домовленостями про повернення, зокрема із Сирією.

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