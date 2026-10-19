У Британії судитимуть ультраправого активіста Томмі Робінсона — Anadolu Agency

У Великій Британії ультраправий активіст Томмі Робінсон, справжнє ім’я якого Стівен Якслі-Леннон, має постати перед судом 19 жовтня за двома обвинуваченнями у переслідуванні журналістів MailOnline, яке викликало у них страх насильства. Розгляд справи, як очікується, триватиме п’ять днів, повідомляє Anadolu Agency.

43-річного Якслі-Леннона обвинувачують у переслідуванні Ендрю Янга та Джейкоба Дірнхубера в період із 5 до 7 серпня 2024 року. За даними обвинувачення, епізоди стосуються повідомлень через платформу X та телефонного дзвінка.

Повідомлення та телефонний дзвінок

Прокурори стверджують, що 5 серпня 2024 року Робінсон під час телефонної розмови сказав Янгу, що прийде до його будинку, додавши: «Я йду за тобою». Того ж дня він нібито надіслав Дірнхуберу приватне повідомлення в X, у якому заявив, що постукає у його двері.

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Також, за версією обвинувачення, 6 серпня Якслі-Леннон опублікував у X допис про те, що встановив місцеперебування Дірнхубера та інших журналістів Daily Mail. Пізніше того самого дня він, як стверджується, написав Дірнхуберу, що прийде з питаннями до дверей усіх журналістів.

Позиція захисту та можливе покарання

Якслі-Леннон не визнав вини за обвинуваченнями у переслідуванні, яке викликало страх насильства, під час слухання у Вестмінстерському магістратському суді 5 червня 2025 року. На слуханні в Саутворкському коронному суді раніше у жовтні він лише підтвердив своє ім’я.

Королівська прокурорська служба повідомила, що уповноважила поліцію Лондона висунути Якслі-Леннону обвинувачення, і нагадала про його право на справедливий судовий розгляд. У разі визнання винним йому загрожує до шести місяців ув’язнення або необмежений штраф.

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