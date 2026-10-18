У Британії відкрили справу щодо Restless Beings після скарги UKLFI — Jerusalem Post

Комісія з питань благодійності Великої Британії відкрила регуляторну справу щодо правозахисної благодійної організації Restless Beings після скарги організації UK Lawyers for Israel (UKLFI). Скарга стосується можливої співпраці Restless Beings із Merciful Hands Gaza — організацією в секторі Гази, яку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до переліку Specially Designated Global Terrorist.

Як повідомляє Jerusalem Post, американське відомство заявляло, що Merciful Hands Gaza належала, контролювалася або керувалася ХАМАС та була інтегрована до його військового крила. За версією Мінфіну США, це крило надавало організації фінансування й оперативні вказівки.

Твердження у скарзі

UK Lawyers for Israel заявила, що її розслідування виявило перетин персоналу та спільні гуманітарні проєкти Restless Beings і Merciful Hands Gaza у 2022–2024 роках. У матеріалах, поданих регулятору, згадано Нуру Барзак, яку назвали фахівчинею зі зв’язків із громадськістю Merciful Hands. За даними UKLFI, вона з’являлася у відео Restless Beings для збору коштів у період із 2022 року до минулого року.

У скарзі також ідеться про працівників гуманітарної допомоги Алаа аль-Табтібі та Мохаммада Абу аль-Оуфа. UKLFI стверджує, що вони фігурували в матеріалах Merciful Hands Gaza та під час операцій із надання допомоги носили одяг із символікою Restless Beings. Організація також вказала на спільні операції під час Рамадану 2022 року й на розподіл 450 порцій їжі у лютому 2024 року, профінансований Restless Beings.

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Згідно зі скаргою, Merciful Hands Gaza мала зв’язки з високопоставленими діячами ХАМАС. Зокрема, UKLFI зазначила, що Мухаммад Абу Нар очолював організацію приблизно у 2015–2023 роках і, за повідомленнями, був командиром військового крила ХАМАС. У досьє також згадано відео 2017 року з виступом діяча ХАМАС Ахмеда Бехара на заході Merciful Hands та повідомлення місцевого медіа про заснування благодійної організації Ахмедом Джабарі.

Позиція регулятора

У скарзі UK Lawyers for Israel просить перевірити, чи могли благодійні активи або кошти Restless Beings надходити Merciful Hands Gaza, чи здійснювалася належна перевірка партнера та чи виконали керівники організації свої юридичні обов’язки.

Комісія з питань благодійності підтвердила UKLFI відкриття регуляторної справи, але наголосила, що це не означає встановлення порушень з боку Restless Beings. Процедура має дозволити регулятору зібрати й оцінити додаткові відомості та визначити, чи потрібні подальші дії. Restless Beings не відповіла на запит журналістів про коментар до часу публікації матеріалу.

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