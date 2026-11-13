У Британії відкривають секретний бункер Черчилля, який 60 років був прихований під землею

0:00 / 0:00

У Великій Британії з п’ятниці відкривають для відвідувачів унікальний командний бункер часів Другої світової війни, створений за наказом тодішнього прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.

У підземному пункті управління розміщувався електромеханічний комп’ютер завдовжки 1,8 метра, який визначав місцезнаходження кораблів. Саме звідси британські військові координували артилерійські удари по німецьких суднах у Ла-Манші.

Підземний пункт управління в районі Фан-Бей, захищений бетонними конструкціями, містив першу наземну комп'ютеризовану систему наведення артилерії. За словами Джона Баркера, який керував археологічними розкопками від імені Національного фонду Великої Британії (National Trust), вона була своєрідним "мозком" артилерійської батареї, що захищала Дувр і атакувала німецькі кораблі в Ла-Манші.

Баркер став першою людиною, яка потрапила всередину бункера після його повторного виявлення у 2017 році. До того об'єкт таємно законсервували в 1957 році, а через його військове значення засекретили аж до 1981-го.

"Для археолога, який досліджує військові конфлікти, це був момент, схожий на відкриття гробниці Тутанхамона. Ми провели величезну роботу, досліджуючи людей, які тут служили, а потім раптом опинилися просто в їхньому робочому кабінеті. Це було неймовірно захопливо", – розповів він.

Як Черчилль наказав створити секретний командний пункт

Створення командного пункту та артилерії, якою він керував, безпосередньо пов'язане з Вінстоном Черчиллем. Незабаром після своєї знаменитої промови про необхідність "боротися з ворогом на пляжах" він відвідав узбережжя графства Кент і був стурбований тим, що ворожі кораблі безперешкодно проходять через Дуврську протоку.

На той час Дувр перебував на передовій оборони Великої Британії, яка регулярно зазнавала артилерійських обстрілів із боку німецьких гармат, розташованих в окупованій Франції.



У службовій записці від липня 1940 року Черчилль написав:

"Ми повинні боротися за контроль над протоками за допомогою артилерії, знищувати ворожі батареї та укріплювати власні".

Він наказав використати найсучасніші на той час технології та вимагав щотижневих звітів про перебіг робіт зі створення нової системи оборони Дувра. Гарматні установки були готові за 100 днів, а ще через 64 дні завершили будівництво бункера з пунктом управління.

"Місцеві називали ці гармати улюбленцями Черчилля", – зазначив Баркер.

За його словами, на місці досі можна побачити сліди поспіху, з яким зводили об'єкт. Зокрема, у стінах і підлозі залишилися грубі отвори для прокладання кабелів. У тогочасних свідченнях описано, як обладнання встановлювали ще до того, як були готові креслення його розташування.

У пункті управління містився електромеханічний комп'ютер завдовжки 1,8 метра, відомий як стіл управління артилерійським вогнем. Він обчислював місце перебування кораблів, що рухалися, на момент влучання снарядів, а також передавав артилерійським розрахункам команди для стрільби, йдеться у статті.

Баркер порівняв відкриття бункера з порятунком у 1990-х роках Блетчлі-Парку – британського центру дешифрування німецьких кодів під час Другої світової війни, розташованого в графстві Бакінгемшир.

"Тоді ми ще не знали про нього, але тепер це частина нашої національної свідомості. Пункт управління в Фан-Бей – це нова сторінка прихованої історії", – сказав він.

Археолог додав, що зазвичай уявлення про управління артилерійським вогнем пов'язане з ефектними сценами з військових фільмів, де жінки з Жіночої королівської військово-морської служби пересувають фішки на карті. Однак у Фан-Бей йдеться не про карту, а про справжній передовий електромеханічний комп'ютер, який, за словами Баркера, є унікальним.

У 1957 році комп'ютер навмисно знищили, щоб він не потрапив до рук ворога.

Одночасно в пункті управління могли працювати до десяти людей. Баркер сподівається знайти родичів тих, хто служив у бункері, аби краще зрозуміти принципи роботи машини.

"Усе, що ми про неї знаємо, ґрунтується на інструкції та ледь помітних слідах на підлозі. Я дуже хотів би почути від людей, чи служили їхні родичі у Фан-Бей, адже збережених документів дуже мало", – пояснив дослідик.

Наразі вдалося встановити особи лише кількох людей, які працювали з комп'ютером. Серед них – Воллас Ітон, актор, який згодом зіграв сенатора Людикруса Секстуса в комедійному телесеріалі "Вгору, Помпеї!" разом із Френкі Гауердом.

У документах також згадується чоловік на ім'я В. П. Браянт, який мав військове звання молодшого бомбардира та працював оператором пункту управління. "Він був кравцем, тож, імовірно, мав схильність до роботи з числами", – припустив Баркер.

Бункер зберегли таким, яким його знайшли археологи

Від п'ятниці бункер можна буде відвідати в межах екскурсій, організованих National Trust. Потрапити всередину можна через люк посеред поля. Об'єкт зберегли таким, яким його знайшли археологи.

Серед речей, що залишилися всередині, – старі газети на підлозі, взуття та офіційні оголошення. На одній зі стін службового тунелю також зберігся напис крейдою: "Герої Фан-Хол – Доддс і Петтіт". Баркер припускає, що ці люди могли брати участь у прокладанні кабелів до бункера.

"Ймовірно, вони самі проголосили себе героями, адже відповідали за прокладання товстелезних кабелів через особливо незручні тунелі", – пожартував археолог.

Про це пише The Guardian.



В Італії знайшли викрадене фото Черчилля.

Колишній будинок Вінстона Черчилля в Лондоні виставили на продаж

Читай нас у