У Британії з 6 листопада заборонять порно зі сценами удушення та інцесту — The Guardian

У Великій Британії з 6 листопада заборонять онлайн-порнографію зі сценами удушення або задухи, сексу між родичами чи людьми, які вдають спорідненість. Незаконним також стане контент, у якому хтось імітує особу віком до 16 років, повідомляє The Guardian.

Нові обмеження

Уряд Великої Британії оголосив, що нові норми набудуть чинності після міжпартійного тиску, який раніше цього року спонукав міністрів заявити про підготовку законодавчих змін. Нефатальне удушення вже є окремим правопорушенням у країні, однак його зображення в інтернеті досі не було заборонене.

Міністр юстиції Алекс Девіс-Джонс заявила, що правила не мають на меті криміналізувати нешкідливі сексуальні вподобання. За її словами, порнографія може впливати на уявлення людей, зокрема молоді, про здорові стосунки, а контент, який нормалізує або прославляє насильство над жінками, є небезпечним.

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Рекомендації огляду

Зміни відповідають рекомендаціям огляду регулювання порнографії, який у 2025 році оприлюднила консервативна членкиня Палати лордів Габбі Бертін. У ньому зазначалося, що порно із зображенням удушення жінок може мати руйнівні наслідки в реальному житті. Огляд також звертав увагу на рольові сюжети з інцестом і на дорослих, які зображують дітей, а також вказував на відсутність належного державного нагляду за порноіндустрією.

Коаліція End Violence Against Women підтримала заборону та закликала уряд забезпечити її ефективне виконання. Виконувачка обов’язків директорки організації Джаная Вокер наголосила, що удушення може завдати тяжкої тривалої шкоди або призвести до смерті, а його поширене зображення в порнографії ризикує нормалізувати насильство у сексуальних стосунках, особливо серед молоді. Коаліція також закликала оновити Закон про безпеку в інтернеті, щоб платформи були зобов’язані видаляти такий контент.

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