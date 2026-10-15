У Британії закликали розслідувати фото колишнього військового в Газі — Anadolu Agency

У Британії закликали провести подальше розслідування можливої причетності Джонатана Бурмана до воєнних злочинів після появи фотографії, на якій він позує на тлі палаючої школи в Газі. Як повідомляє Anadolu Agency, про це йдеться у фільмі-розслідуванні Declassified UK.

За даними Declassified UK, Бурман — громадянин Великої Британії, який навчався у школі в Манчестері, потім провів рік в Ізраїлі та згодом приєднався до ізраїльської армії. Ізраїльські військові підтвердили виданню, що він служив у 55-й бригаді — елітному резервному підрозділі десантників.

Ідентифікація школи

Як стверджує розслідування, Бурман розмістив фото у приватному Instagram-акаунті. Знімок, імовірно, зробили в районі Хан-Юніса: позаду чоловіка видно значні руйнування.

Наглядова організація Airwars встановила, що на фото зображена школа «Мадраса аль-Фарабі» в Бани-Сухейлі на схід від Хан-Юніса. За її даними, ізраїльські солдати атакували цю школу 12 грудня 2023 року. Водночас заява ізраїльської армії про операцію проти ймовірного осередку бойовиків стосувалася іншої школи, розташованої приблизно за два кілометри.

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Заклики до розслідування

У фільмі Declassified UK також наведено дослідження Hind Rajab Foundation, яка визначила військову компанію, у якій Бурман, імовірно, служив. Організація пов’язала цю компанію з ближніми боями та руйнуванням житлових будинків у Хан-Юнісі.

Член Комісії ООН з розслідування подій на окупованій палестинській території Кріс Сідоті заявив, що представлені докази потребують подальшої перевірки, але не встановлюють вини Бурмана. Він закликав лондонську поліцію провести розслідування. За даними Declassified UK, Бурман не відповів на запити про коментар.

Видання також зазначило, що під час війни в Газі в ізраїльській армії, за оцінками, служили близько 2 тисяч британсько-ізраїльських громадян із подвійним громадянством. У квітні лондонська поліція відмовилася розслідувати справи 10 громадян Великої Британії, яких звинувачували у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Газі, пославшись на відсутність реалістичної перспективи обвинувального вироку та складнощі ефективного розслідування. Рішенню передувало подання досьє палестинськими правозахисними групами до підрозділу поліції з розслідування воєнних злочинів.

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