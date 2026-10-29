У Британії засудили мережу, що вивозила мігрантів до Франції — The National

У Великій Британії 21 учасника мережі, яка незаконно перевозила мігрантів до Франції вантажівками та фургонами, засудили загалом до понад 84 років ув’язнення. За The National, організатори брали з кожної людини по 1800 доларів за перевезення через Ла-Манш.

Схема перевезення

Мігранти, переважно з Бангладеш, Індії та Пакистану, а також частково з Непалу, прибували до Британії за законними візами. Згодом вони платили злочинній групі за незаконне переправлення до Франції, щоб оминути прикордонні перевірки Європейського Союзу та працювати в ЄС без належного дозволу.

Людей доставляли з Лондона до графства Кент на південному сході Англії. Там їх саджали у вантажівки й фургони, водіїв для яких залучала та оплачувала мережа. Автомобілі мали перетнути Ла-Манш поромами.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії вело спостереження за групою та задокументувало 10 спроб незаконного вивезення людей із країни. Їх перехопили в період із липня 2025 року до січня 2026 року, затримавши загалом 196 мігрантів.

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Вироки організаторам і водіям

Керівника групи, 44-річного Шухала Ахмеда, засудили до восьми з половиною років позбавлення волі після визнання вини у злочинах, пов’язаних із незаконним перевезенням людей. Його соратник, 26-річний Сухел Ахмед, який збирав оплату та наймав таксистів для поїздок до Кенту, отримав сім років ув’язнення за вироком суду.

50-річного водія мінітаксі Робіула Іслама засудили до п’яти років: він перевозив мігрантів з Лондона до вантажівок і фургонів та допомагав організовувати інших водіїв. Румун Нікусор Лакатус, який зводив угруповання з водіями вантажівок і фургонів, отримав шість років ув’язнення.

Старший слідчий Національного агентства з боротьби зі злочинністю Джон Тернер заявив, що розслідування дало змогу ліквідувати всю мережу — від організаторів до водіїв, найнятих для незаконного транспортування мігрантів.

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