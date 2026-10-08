У Британії затримали двох громадян Латвії після проникнення на базу RAF — Interia

У Великій Британії затримали двох громадян Латвії віком 36 і 32 роки, які проживають у країні, після проникнення на територію бази RAF Molesworth у графстві Кембриджшир. Як повідомляє Interia, чоловіків підозрюють у проникненні на закритий об'єкт із метою, шкідливою для Великої Британії.

Покинутий автомобіль і пошкоджена огорожа

Тривогу оголосили після того, як патруль біля бази пізно ввечері помітив покинутий автомобіль. Через кілька годин поліція виявила невеликий отвір у зовнішній огорожі об'єкта. Близько другої години ночі за місцевим часом правоохоронці затримали двох чоловіків уже на території бази.

Спочатку їх затримали за підозрою в проникненні на закриту територію та пошкодженні майна. Згодом правову підставу затримання доповнили підозрою за статтею 4 Закону про національну безпеку 2023 року — щодо проникнення на заборонений об'єкт із метою, шкідливою для Великої Британії.

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Розвідувальні центри США та НАТО

На базі RAF Molesworth розміщується Центр інтеграції розвідданих НАТО, який підтримує Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та Командування операцій Альянсу. За даними матеріалу, на об'єкті також працюють американські розвідувальні центри для Європи й Африки. Водночас RAF Molesworth не використовується як авіабаза.

Розслідування веде британська контртерористична поліція. Вона наразі не пов'язує цей випадок із нещодавнім інцидентом на базі RAF Fairford у графстві Глостершир, де кількох осіб затримали за підозрою в підготовці терористичного акту. У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що захист військових об'єктів регулярно переглядають із застосуванням фізичних бар'єрів, патрулів, нагляду, моніторингу та засобів протидії дронам.

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