У Британії затримали двох латвійців на базі RAF Molesworth — The Hindu

У Великій Британії затримали двох громадян Латвії, яких рано в четвер виявили в межах периметра авіабази RAF Molesworth у графстві Кембриджшир. Як повідомляє The Hindu, на базі розміщені розвідувальні структури США та НАТО.

Підозра у проникненні

Контртерористична поліція заявила, що чоловіків затримали за підозрою у проникненні до забороненого місця з метою, яка могла зашкодити інтересам Великої Британії.

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Розвідувальні структури на базі

RAF Molesworth розташована приблизно за 112 кілометрів на північ від Лондона та експлуатується Повітряними силами США. На її території працює Центр інтеграції розвідувальної інформації НАТО, який надає дані Верховному головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Також на базі розміщений розвідувальний персонал Африканського командування США.

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