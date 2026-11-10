У Британії затримали військового США за підозрою у шпигунстві на Росію

У Великій Британії затримали 41-річного військовослужбовця армії США. Його підозрюють у правопорушеннях, пов’язаних зі шпигунством на користь Росії. Чоловіка затримали поблизу міста Глостер, а зараз він перебуває під вартою в поліцейській дільниці Лондона.

Чоловіка затримали 10 листопада поблизу Глостера. Йому 41 рік. За даними правоохоронців, його підозрюють у порушенні першого та третього розділів Закону про національну безпеку Великої Британії 2023 року. У поліції уточнили, що звинувачення стосуються Росії.

У межах розслідування правоохоронці проводять обшуки за двома адресами у графстві Глостершир. Слідчі перевіряють обставини справи та збирають докази. Наразі розслідування триває, а підозрюваний залишається під вартою в одній із лондонських поліцейських дільниць.

Що кажуть у ФБР

Директор ФБР Кеш Патель назвав затримання важливим етапом спільної роботи американських і британських правоохоронців. Він наголосив, що підозри у шпигунстві викликають серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників. «Це важливе затримання пов’язане з підозрами у шпигунстві, що викликає надзвичайне занепокоєння у США та наших союзників», — заявив Патель.

Він також підкреслив, що розслідування ще не завершене. За його словами, співпраця між американськими та британськими службами має важливе значення для захисту національної безпеки обох країн. У британській поліції також відзначили взаємодію з американськими партнерами. Заступниця помічника комісара Вікі Еванс заявила, що підозри є серйозними, а слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини справи.

Правоохоронці поки не розкривають, яку саме інформацію міг передавати підозрюваний і за яких обставин це могло відбуватися. Також не повідомляють, чи висунули йому офіційні обвинувачення.

У поліції наголосили, що ця справа не пов’язана з іншими розслідуваннями, які зараз ведуть британські контртерористичні підрозділи. Про це повідомила британська поліція. Розслідування проводить контртерористичний підрозділ Великої Британії у співпраці з американськими органами влади, військовими США та Федеральним бюро розслідувань (ФБР).

У Польщі правоохоронці затримали громадян України віком 24 та 25 років. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, чоловіки могли виконувати завдання російських спецслужб, збираючи інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

У Польщі затримали шістьох людей у справі про ймовірне незаконне постачання до Російської Федерації — держави-агресора — компонентів, які використовують у виробництві боєприпасів і систем озброєння. Чотирьом затриманим висунули обвинувачення у шпигунстві та взяли їх під варту на три місяці.

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