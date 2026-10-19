У Британії зняли щогли з затонулого SS Richard Montgomery — The Guardian

У Великій Британії інженери завершили демонтаж трьох щогл із затонулого вантажного судна часів Другої світової війни SS Richard Montgomery в естуарії Темзи поблизу Ширнесса. На борту корабля, що затонув у 1944 році, залишаються приблизно 1 400 тонн боєприпасів. Роботи провели без вибуху, якого побоювалися протягом десятиліть, повідомляє The Guardian.

Щогли могли пошкодити корпус

Щогли SS Richard Montgomery виступали над водою неподалік Ширнесса. Їх демонтували через побоювання, що конструкції можуть упасти на небезпечний вантаж і спричинити вибух. Міністр з морських питань Кір Мезер повідомив Палаті громад, що всі три щогли успішно зняли в межах складного проєкту, який потребував спеціалізованих інженерних рішень і управління ризиками.

За його словами, щогли створювали значне навантаження на конструкцію судна, а їхнє вилучення зменшило цей ризик і має сприяти довгостроковому безпечному управлінню ділянкою. Роботи завершили достроково та з витратами, нижчими за прогнозовані £9,5 млн.

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Боєприпаси та обмеження

Точний склад вантажу у трьох трюмах корабля невідомий. Водночас у звіті оборонного агентства оцінювали, що там можуть бути майже 300 бомб масою 2 000 фунтів, або близько 900 кілограмів кожна, а також понад 2 000 касетних бомб.

Можливі наслідки вибуху після 82 років перебування судна під водою експерти оцінювали по-різному. У звіті британського уряду 2000 року зазначали, що вибух становив би ризик для майна та місцевого населення. Щогли передали до морського музею Historic Dockyard Chatham у Кенті через історичне значення SS Richard Montgomery та його роль у підтримці сил союзників під час Другої світової війни.

Навколо затонулого судна й надалі діятимуть зона обмеження судноплавства та постійний моніторинг. З 2025 року над місцем аварії також запроваджено заборону на польоти.

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