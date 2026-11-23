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У столиці Бельгії відбулася масштабна акція протесту проти урядових реформ. За оцінками поліції, у марші взяли участь близько 50 тисяч людей, тоді як профспілки заявляють про 70 тисяч учасників.

У понеділок, 23 листопада, десятки тисяч демонстрантів пройшли вулицями Брюсселя на заклик профспілок.

Вони вимагали прискорити бюджетні переговори та виступали проти запланованих змін, зокрема пенсійної реформи.

До акції долучилися представники профспілок, молодь і пенсіонери. Це вже другий масштабний протест із вимогою до влади переглянути курс реформ.

Джерело: Le Soir.

У Бельгії в понеділок, 23 листопада, скасували всі рейси на виліт з аеропортів країни, а роботу громадського транспорту суттєво обмежили через загальнонаціональну демонстрацію профспілок у Брюсселі.

Студенти та молоді працівники у понад 20 країнах Європи вийшли на скоординовані протести проти зростання вартості життя та житла, погіршення умов навчання й збільшення військових витрат.

У Німеччині напередодні запланованих на п’ятницю акцій руху «Gen Z regelt» політики кількох партій висловили підтримку молодіжним протестам. Заступниця голови парламентської фракції ХДС/ХСС Анья Вайсгербер заявила, що молоді люди мають право відкрито висловлювати свої тривоги та очікування.

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