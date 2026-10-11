У Брюсселі поліція оцінила кліматичний марш у 45 тисяч учасників — Channel NewsAsia

У столиці Бельгії Брюсселі десятки тисяч людей 11 жовтня пройшли маршем до штаб-квартири Європейського Союзу, вимагаючи активніших дій у боротьбі зі зміною клімату. Поліція оцінила кількість учасників акції у 45 тисяч. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Марш перед кліматичним самітом

Демонстрація відбулася напередодні щорічної конференції ООН зі зміни клімату COP31, яка має пройти наступного місяця в турецькій Анталії. Учасники маршу закликали політиків прислухатися до громадян та ухвалювати рішучіші екологічні рішення.

Економіст Етьєн де Каллатай, який долучився до акції, заявив AFP, що занепокоєння зміною клімату поширене не лише серед протестувальників. За його словами, екстремальна спека, яку Європа пережила влітку, зробила цю проблему помітною для всіх.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклики до справедливих змін

Працівниця неурядової організації з питань співпраці задля розвитку Орор Шрайбер прийшла на марш разом із родиною. Вона наголосила на потребі враховувати вимоги молоді та найбільш уразливих груп, а також розвивати екологічніші й справедливіші ланцюги постачання з урахуванням умов праці та оплати працівників.

Очікування від COP31 залишаються невисокими. У матеріалі зазначається, що США за президента Дональда Трампа відійшли від кліматичного процесу, тоді як у Європі послабився імпульс до амбітніших рішень. ЄС наполягає, що зберігає роль світового лідера у кліматичній політиці та є одним із головних міжнародних донорів у цій сфері, однак останнім часом блок послабив частину екологічного законодавства. Зокрема, Єврокомісія запропонувала відкласти на рік — з 2027 до 2028 року — застосування закону щодо метану.

Читай нас у