У Брюсселі пожежники з 20 країн вимагали більше ресурсів — Anadolu Agency

У столиці Бельгії Брюсселі пожежники з 20 європейських країн провели акцію, вимагаючи збільшити кількість персоналу та ресурси для аварійно-рятувальних служб. Окремо в місті відбулася демонстрація працівників аграрного сектору, які закликали посилити трудові гарантії.

Вимоги пожежників

Як повідомляє Anadolu Agency, хода пожежників розпочалася близько 11:00 за місцевим часом біля Північного вокзалу Брюсселя та рушила до комплексу Tour & Taxis. До неї долучилися делегація брюссельських пожежників і представники бельгійських профспілок.

Акцію організували за ініціативою Європейської федерації профспілок громадського обслуговування. Учасники звернули увагу на нестачу кадрів, збільшення кількості екстрених викликів, лісові пожежі та кліматичні лиха. Також вони порушили питання професійних онкологічних захворювань і погіршення умов праці. Профспілки закликали національні уряди та Євросоюз збільшити інвестиції в аварійні служби.

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Акція працівників агросектору

Європейська федерація профспілок харчової промисловості, сільського господарства і туризму EFFAT організувала окрему акцію на площі Жана Рея. Вона закликала працівників аграрної галузі та представників профспілок зібратися там з 14:00 до 16:00, щоб вимагати справедливіших умов у секторі та збереження соціальної обумовленості в межах Спільної аграрної політики ЄС.

У федерації заявили, що скасування цих положень послабить захист працівників сільського господарства та чесну конкуренцію між фермерами. EFFAT наголосила, що в більшості країн ЄС цей механізм діє лише з 2025 року.

Протест студентів у Льєжі

Того ж дня студенти консерваторії в Льєжі заблокували доступ до закладу, протестуючи проти підвищення плати за навчання та припинення безкоштовної музичної освіти для дітей віком до 12 років. За даними місцевого мовника RTBF, учасники почали збиратися до 5:30 ранку та організували день протесту.

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