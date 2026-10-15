У Буенос-Айресі та інших містах Аргентини тисячі студентів і викладачів вийшли на вулиці, вимагаючи від уряду президента Хав’єра Мілея негайно виконати закон про оновлення фінансування державних університетів. Це була п’ята загальнонаціональна акція Marcha Federal від часу вступу Мілея на посаду у грудні 2023 року, повідомляє Buenos Aires Times.

До полудня біля Конгресу в аргентинській столиці зібралися тисячі людей із плакатами студентських об’єднань та викладацьких профспілок. Учасники вимагали виконання закону, підвищення зарплат викладачам, збільшення студентських грантів і видатків на роботу університетів.

Вимоги щодо зарплат і бюджету

Закон передбачає індексацію зарплат викладачів відповідно до інфляції з грудня 2023 року, відновлення студентських грантів і фінансування поточних потреб університетів. За даними Національного центру економічних досліджень Університету Буенос-Айреса, у першій половині року фінансування університетів у реальному вимірі скоротилося на 40,5% проти аналогічного періоду 2023 року.

Генеральна секретарка профспілки AGD-UBA Лаура Карбоні заявила, що уряд не виплатив університетським викладачам передбачене законом 32-відсоткове підвищення зарплати. За її словами, у жовтні молодший викладач із частковим навантаженням отримав базову валову зарплату 561 659 песо, хоча відповідно до закону вона мала становити 741 111 песо.

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У джерелі також наведено дані, за якими сукупна інфляція від початку роботи адміністрації Мілея сягнула 344,15%, тоді як зарплати викладачів зросли на 236,6%. Карбоні стверджує, що Університет Буенос-Айреса залишили понад 1 200 викладачів і дослідників.

Суперечка навколо закону

Конгрес Аргентини схвалив закон про фінансування університетів у серпні 2025 року, однак Мілей наклав на нього вето. У жовтні законодавці подолали вето, але виконавча влада, за даними видання, так і не підписала документ. Суди, зокрема Верховний суд у червні, зобов’язували уряд здійснити передбачені законом виплати.

Речник президента Адріан Рав’єр заявив, що закон не ігнорують, а його дію призупинили на час судового оскарження. Адміністрація Мілея наполягає, що закон не визначає джерел необхідного фінансування та суперечить її курсу на збереження бюджетної рівноваги.

Акцію підтримали опозиційні партії, профспілки, громадські організації та пенсіонери. Профспілка державних службовців ATE оголосила на день маршу 24-годинний страйк.

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