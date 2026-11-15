У Бухаресті звільнили 105 польських уболівальників після сутичок — Interia Sport

У Бухаресті, Румунія, з поліцейських відділків звільнили 105 польських футбольних уболівальників, затриманих після матчу Ліги націй між збірними Румунії та Польщі. За даними Interia Sport, уболівальники зіткнулися з румунською жандармерією після суботньої гри.

Заява речника МЗС Польщі

Інформацію про звільнення повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр. За його словами, 89 громадян Польщі отримали штрафи. Відомості були опубліковані на офіційному сайті Польського агентства преси.

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Деталі після матчу

Ці відомості Вевюр передав Польському агентству преси в розмові, про яку повідомило видання. Матч відбувся у суботу в Бухаресті — столиці Румунії. Interia Sport зазначає, що наступного дня речник польського зовнішньополітичного відомства повідомив додаткові деталі про подальшу долю затриманих та штрафи, які отримала частина польських громадян після інциденту.

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