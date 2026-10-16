У Бурунді засумнівалися в незалежності антикорупційного комітету — The Rio Times

У Бурунді представники громадянського суспільства та економіст висловили сумніви щодо незалежності комітету, покликаного реалізовувати Національну стратегію боротьби з корупцією та економічними зловживаннями. Президент Еваріст Ндайішіміє офіційно запустив її виконання 9 жовтня 2026 року в палаці Кірірі в Бужумбурі, повідомляє The Rio Times.

Стратегію представили як механізм для посилення запобігання, контролю та покарання за практики, що завдають шкоди державним ресурсам. Її запуск супроводжує тримісячна загальнонаціональна інформаційна кампанія. У межах кампанії на місцевому рівні мають працювати спільні антикорупційні комітети, а громадянам пояснюватимуть джерела державних доходів і напрями їх використання.

За даними The Rio Times, агентства APA-Bujumbura і Bénin Web TV не опублікували правового тексту чи переліку учасників національного комітету. Видання Iwacu також повідомило, що не знайшло указу або іншого правового акта про його створення.

Склад комітету

Бурундійське видання Iwacu, на яке посилається The Rio Times, наводить серед учасників комітету президента Ндайішіміє, генеральну прокурорку Роз Нкореріману, міністра фінансів Алена Ндікуману, міністра юстиції Альфреда Ахінгеджедже та міністра внутрішніх справ Леонідаса Ндарузаніє.

За версією Iwacu, до комітету також входять троє представників громадянського суспільства: Габріель Руфірі з антикорупційної організації Olucome, Жерар Хакізімана з Folucon.F та Хамза Джонатан Нійонгабо, який представляє мусульманську громаду провінції Бужумбура. Інші джерела цей склад не підтверджували.

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Iwacu також повідомило, що президент оголосив про намір створити чорний список осіб, яких звинувачують у корупції, з можливістю пошуку записів протягом 20 років. Серед інших анонсів — продаж активів підозрюваних до судового розгляду.

Критика громадськості

Віанней Ндаїсаба з організації Aluchoto вважає, що присутність посадовців виконавчої влади у комітеті може поставити під сумнів його здатність розслідувати можливі зловживання в уряді. Він закликав перевірити підозри щодо корупції в державних контрактах, операціях із добривами та коштах, пов’язаних із греблею Мпанда.

Представник організації Parcem Фостен Ндікумана наполягає на офіційному оприлюдненні тексту стратегії та чіткій правовій основі її реалізації відповідно до антикорупційного законодавства і Кримінального кодексу. На його думку, виконання та оцінювання стратегії не мають зосереджуватися в одних і тих самих органах влади.

Економіст Андре Ніквігізе, колишній старший економічний радник Секретаріату ООН, назвав оголошення політичними обіцянками напередодні виборів. Він нагадав про стратегію належного врядування та боротьби з корупцією, запущену в 2011 році, яка, за його словами, так і не була повноцінно реалізована.

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