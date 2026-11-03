У Чехії почався 24-годинний страйк суспільних медіа — RMF24

У Чехії від опівночі триває 24-годинний страйк працівників суспільних медіа. Журналісти й інші співробітники виступають проти планів уряду скасувати абонплату та перевести суспільне радіо і телебачення на фінансування з державного бюджету, повідомляє RMF24.

Зміни в ефірі

До протесту долучилася більшість працівників і співробітників суспільних медіа. Через це керівництво радіо й телебачення обмежило програмну сітку. Мовники не припинили трансляції, оскільки цього не дозволяє закон.

Окремі радіо- і телеканали транслюють повтори та музичні програми, а кількість інформаційних і суспільно-політичних передач скоротили. Керівництво медіа запевнило, що в разі надзвичайної ситуації аудиторія отримає повну інформацію. Під час страйку також передають актуальні повідомлення про дорожню ситуацію.

Перед 8:00, 12:00 та 18:00 більшість суспільних радіостанцій мають транслювати заяви ініціативи «Publicznie», яка організувала протест.

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Побоювання щодо незалежності

Учасники страйку вважають, що зміна моделі фінансування позбавить суспільні медіа незалежності та скоротить кошти на програми, зокрема для дітей і молоді. За їхніми оцінками, обмеження фінансування можуть становити 20% нинішніх бюджетів медіа.

Критики урядового проєкту вимагають відкликати його з парламентського розгляду. Документ уже пройшов перше читання. Вони також розкритикували винесення проєкту до порядку денного та голосування о 4:36 у ніч проти 24 жовтня.

На 16:36 у центрі Праги, на Вацлавській площі, запланована демонстрація, час якої відсилає до години нічного голосування. До неї мають долучитися студенти низки чеських закладів вищої освіти, які прямуватимуть на акцію кількома окремими маршами.

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