У Чехії протестували проти скасування абонплати за суспільні медіа — Interia

У Чехії тисячі людей вийшли на вулиці Праги та інших міст на знак протесту проти урядової пропозиції скасувати абонентську плату за суспільне мовлення. Працівники Чеського радіо та Чеського телебачення також розпочали 24-годинний страйк, повідомляє Interia.

Страйк і обмежене мовлення

Від опівночі Чеське радіо та Чеське телебачення суттєво обмежили ефір. Оскільки закон не дозволяє їм повністю припинити мовлення, в ефірі транслювали повтори та скорочені інформаційні випуски. Також слухачам і глядачам пояснювали причини протестної акції.

Керівництво суспільних мовників запевнило, що в разі надзвичайних ситуацій аудиторія отримає повну інформацію. Під час страйку, зокрема, передавали актуальні повідомлення про дорожню ситуацію. У більшості суспільних радіостанцій перед 8:00, 12:00 та 18:00 транслювали заяви ініціативи «Публічно», яка організувала протест.

Мітинги в кількох містах

Демонстрації відбулися, зокрема, у Празі, Брно, Остраві, Ліберці та Градець-Кралове. У празькій акції брали участь студенти й митці: вісім окремих колон зійшлися на Вацлавській площі. За оцінкою організаторів, там зібралися 25 тисяч людей.

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В Остраві протестували близько тисячі людей, а в Ліберці та Карлових Варах — по кілька сотень. Усі акції почалися о 16:36 — це відсилання до голосування в першому читанні проєкту, яке відбулося о 4:36 у ніч із 23 на 24 жовтня. Тоді ініціативу підтримали голосами урядової коаліції.

Позиції опозиції та уряду

Опозиція заявляє, що проєкт не обговорювали публічно, і вимагає відкликати його з парламенту. Таку саму вимогу висували учасники протестів. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш відкинув цю пропозицію, наголосивши, що відмова від абонентської плати є частиною програми коаліції, представленої після минулорічних виборів.

Працівники медіа та учасники акцій вважають, що зміна моделі фінансування може загрожувати незалежності суспільних радіо й телебачення та скоротити фінансування програм для дітей і молоді. Одним із символів протесту стали газетні шапки, стилізовані під персонажа із заставки чеської телепрограми «Добраніч».

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