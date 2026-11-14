У Ченстохові розглядають збір до 5,03 злотого на добу — RMF24

У Ченстохові в Польщі розглядають запровадження з 1 січня 2027 року місцевого збору, який сплачуватимуть відвідувачі міста. Виконувач обов’язків президента міста Лукаш Пабісь заявив, що перед ухваленням рішення планує провести консультації з жителями, роботодавцями та представниками готельного й туристичного бізнесу.

Як повідомляє RMF24, Пабісь також закликав подавати пропозиції щодо розміру збору. У публічній дискусії цю ініціативу називають «паломницьким збором» або «податком на паломників».

Максимальна ставка та надходження

Після набрання чинності новими правилами максимальна ставка місцевого збору може становити 5,03 злотого з людини за кожну добу перебування. За оцінкою Пабіся, якщо місто встановить збір на максимальному рівні, бюджет Ченстохови міг би щороку отримувати близько 1,5 млн злотих додаткових надходжень.

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Прихильники збору вказують на витрати, пов’язані з масовим паломницьким рухом, зокрема на прибирання вулиць і громадських просторів. За даними міської влади, медичне та санітарне забезпечення паломницького руху коштує приблизно 400 тис. злотих на рік. Видатки на прибирання вулиць і парків окремо в бюджеті не обліковують.

Зміни в законодавстві

Ініціативи щодо такого збору обговорювали в Ченстохові багато років, проте його досі не ухвалювали. Новелізація законодавства, яка має набути чинності 1 січня 2027 року, скасовує критерій чистоти повітря для запровадження місцевого збору.

Після зміни правил для стягнення збору муніципалітету буде достатньо мати ландшафтні, природні або туристичні переваги, зокрема пам’ятки. За урядовими оцінками, нові норми можуть дозволити стягувати такий збір понад 1600 із 2479 польських громад.

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