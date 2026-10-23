У польській Ченстохові в п’ятницю завершується кампанія перед референдумом щодо відкликання президента міста Кшиштофа Матиящика та міської ради. Від опівночі діятиме виборча тиша, яка триватиме до завершення голосування в неділю, повідомляє RMF24.

Щоб референдум щодо президента міста був дійсним, у ньому мають узяти участь щонайменше 46 625 виборців. Це три п’ятих від кількості учасників другого туру останніх місцевих виборів у Ченстохові. Для чинності голосування щодо міської ради необхідна участь щонайменше 48 754 осіб. Право голосу мають близько 160 тисяч людей, а остаточну кількість виборців мають визначити в п’ятницю на підставі реєстраційних даних.

Підстави для референдуму

Ініціативу щодо референдуму висунули після затримання Матиящика Центральним антикорупційним бюро 25 лютого. Прокуратура висунула йому підозри в отриманні щонайменше 40 тисяч злотих в обмін на зміни до міського бюджету, які мали дозволити реалізацію публічного замовлення на користь одного з підприємців. Також, за версією слідства, він отримав від кількох осіб майнові вигоди на загальну суму не менш як 129 тисяч злотих.

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Після затримання президенту міста заборонили виконувати службові обов’язки, заходити до мерії та контактувати з її працівниками. Суд не задовольнив клопотання прокуратури про тимчасовий арешт, а також повторне клопотання захисту про скасування цих обмежень. Матиящик заявляв про свою невинуватість і в червні оприлюднив у соцмережах обґрунтування відмови суду в його арешті.

Розслідування та керівництво міста

У межах розслідування підозри або звинувачення висунули понад 20 людям. Серед них — кілька підприємців, двоє депутатів міської ради від Лівиці та Громадянської коаліції, а також ректор Університету Яна Длугоша в Ченстохові, який на початку жовтня подав у відставку. У жовтні 2024 року у справі затримали й заарештували віцемаршалка Сілезького воєводства Бартоша С., який раніше був віцепрезидентом Ченстохови.

Наразі містом керує перший заступник президента Здзіслав Вольський із Лівиці. Коаліцію в міській владі формують Нова лівиця та Громадянська коаліція. Це друга спроба відкликати президента Ченстохови в нинішній каденції: у 2025 році ініціаторам не вдалося зібрати необхідної кількості підписів.

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