У Чилі комісія схвалила умовне звільнення ексофіцера у справі Кампільяй — The Rio Times

Комісія з умовного звільнення в чилійському місті Талька 16 жовтня 2026 року одностайно схвалила умовно-дострокове звільнення колишнього капітана національної поліції Карабінерос Патрісіо Матурани. Він відбуває покарання у вигляді 12 років і 183 днів ув’язнення у справі про поранення нинішньої сенаторки Фабіоли Кампільяй.

Як повідомляє The Rio Times, звільнення, за наявною інформацією, має набути чинності 2 грудня 2026 року. Із лютого 2026 року Матурана мав дозвіл залишати в’язницю щонеділі.

Обставини справи

26 листопада 2019 року під час масових протестів у Чилі Матурана випустив контейнер зі сльозогінним газом у Сан-Бернардо, районі Сантьяго. Він влучив Кампільяй в обличчя, коли вона прямувала на роботу.

Кампільяй втратила зір на обидва ока, нюх і смак, а також зазнала тяжких переломів обличчя. Згодом вона стала сенаторкою від Столичного регіону Сантьяго.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суд у Сан-Бернардо у вересні 2022 року визнав Матурана винним у незаконному примусі, що спричинив найтяжчі ушкодження. Апеляційний суд Сан-Мігеля залишив вирок чинним у січні 2023 року.

Позиція потерпілої та тюремної служби

Кампільяй особисто виступила перед комісією проти умовного звільнення колишнього поліцейського. Вона заявила, що Матурана не вибачився перед нею, не співпрацював із правосуддям, а його звільнення загрожує її безпеці та психологічному стану.

Водночас чилійська тюремна служба Gendarmería повідомила, що засуджений належно усвідомлює свою відповідальність, а ризик повторного правопорушення оцінено як дуже низький. У березні 2026 року адвокатка Матурани Нубія Віванко звернулася з проханням про президентське помилування.

У серпні Палата депутатів Чилі підтримала резолюцію із закликом до президента Хосе Антоніо Каста помилувати ексофіцера. За це проголосували 73 депутати, проти — 51, ще 16 утрималися. Питання про можливе президентське помилування є окремим від рішення про умовно-дострокове звільнення.

Читай нас у