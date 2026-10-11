У Чилі помер журналіст і засновник Análisis Хуан Пабло Карденас — The Rio Times

У Чилі вранці 11 жовтня у віці 76 років від раку помер журналіст Хуан Пабло Карденас Скелья, засновник і колишній директор опозиційного журналу Revista Análisis. Про це повідомляє The Rio Times. Похорон журналіста запланований на 12 жовтня на кладовищі Parque del Recuerdo, подробиці церемонії ще уточнюють.

Робота за часів диктатури

Карденас народився 1 грудня 1949 року. Він очолював Revista Análisis у 1977–1991 роках. Видання було одним з опозиційних медіа за часів військової диктатури Піночета, що правила Чилі у 1973–1990 роках. Журнал висвітлював порушення прав людини та ставив під сумнів дії режиму в умовах цензури.

За даними чилійських медіа, за часів диктатури Карденаса неодноразово затримували. Він протягом 18 місяців перебував під нічними обмеженнями свободи, а його будинок двічі зазнавав нападів із використанням запалювальних пристроїв.

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Викладач і лауреат премій

Згодом Карденас керував Radio Universidad de Chile та її цифровим виданням понад 18 років. Він також викладав журналістику й етику в Університеті Чилі та Папському католицькому університеті Вальпараїсо.

У 2005 році Карденас отримав Національну премію Чилі з журналістики за захист свободи слова та роль у створенні й керівництві медіа. У 2000 році Міжнародний інститут преси назвав його Героєм світової свободи преси. Серед його книжок — Por un Chile libre, Crónicas impertinentes та Desobediencia debida.

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