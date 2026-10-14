У Чилі пропонують безкоштовне житло в обмін на п’ять годин роботи на тиждень

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У Чилі, неподалік міста Маульїн у регіоні Лос-Лагос, еколодж шукає волонтерів і пропонує їм безкоштовне проживання в обмін на допомогу. За умовами пропозиції, охочим потрібно буде працювати лише п’ять годин на тиждень.

Пропозицію розмістили на платформі Worldpackers, яка спеціалізується на волонтерських програмах. Господиня еколоджу на ім'я Паола вперше приймає волонтерів через цей сервіс.

Учасникам пропонують проживання в дерев'яних будиночках серед місцевого лісу, щоденні обіди, доступ до кухні та інтернету, безкоштовні екскурсії й трансфер з аеропорту. Натомість вони мають допомагати в роботі на території еколоджу.

Згідно з оголошенням, у сезон волонтери допомагають збирати малину. В інші періоди їм потрібно прополювати ділянки, сіяти рослини, облаштовувати стежки, працювати в саду, фарбувати поверхні та виконувати дрібний ремонт. Крім того, вони можуть долучитися до будівництва будинку з природних матеріалів і перероблених скляних пляшок.

За умовами оголошення, на роботу потрібно приділяти до п'яти годин на тиждень. Водночас графік варто заздалегідь уточнити в господині еколоджу.

Які умови проживання та відпочинку

Волонтерам надають два вихідні дні на тиждень. Мінімальний термін перебування становить один тиждень, а приймати учасників програми планують із жовтня до березня.

Для проживання можна обрати окрему кімнату, спільну спальню або кімнату для групи. Також учасникам забезпечують доступ до кухні та інтернету, а щодня пропонують обід. Крім того, передбачені безкоштовні екскурсії околицями й трансфер з аеропорту.

Організатори наголошують на важливості поваги до інших мешканців і дотримання правил спільного проживання. Зокрема, учасників просять не шуміти, не приводити сторонніх людей і враховувати сімейний характер помешкання.

Хто може долучитися до програми

Подати заявку можуть люди віком від 20 до 60 років. Для участі необхідно володіти англійською мовою на середньому рівні або іспанською – на базовому. Приїхати можна самостійно, парою або з другом чи подругою.

Організатори також зацікавлені в учасниках із досвідом екологічного будівництва. Водночас така підготовка не є обов'язковою: до проєкту можуть долучитися й ті, хто хоче опанувати відповідні технології.

За що доведеться платити самостійно

Безкоштовне проживання не означає, що вся поїздка буде безкоштовною. Учасники самостійно оплачують авіаквитки, туристичне страхування, пересування територією Чилі та можливі візові збори.

Як долучитися до програми

Для участі потрібно подати заявку через платформу Worldpackers. Спочатку необхідно створити обліковий запис і заповнити профіль, зазначивши інформацію про себе, свої інтереси та досвід. Потім слід знайти пропозицію Eco Lodge Maullín у місті Маульїн, ознайомитися з умовами проживання та надіслати заявку з короткою розповіддю про себе.

Після цього потрібно дочекатися відповіді господині, щоб узгодити дати поїздки та деталі перебування.

Про це повідомляє Canal26.



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