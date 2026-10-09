У Чорногорії затримали керівника російського провоєнного каналу Рибарь

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У Чорногорії затримали Михайла Звінчука — автора та керівника російського провоєнного Telegram-каналу «Рыбарь», якого вважають одним із найбільших Z-блогерів. Разом із ним затримали дружину та ще трьох людей.

За інформацією місцевих медіа, Звінчука, його дружину та ще трьох осіб затримали вранці 9 жовтня в місті Рисан. В операції брали участь поліція та Агентство національної безпеки Чорногорії.

Обставини затримання та можливі звинувачення щодо затриманих у наведеній інформації не уточнюються.

У липні Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти керівництва й співробітників російського Telegram-каналу «Рыбарь».

У 2024 році США оголосили винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про діяльність каналу. Американська сторона підозрює його у можливій причетності до спроб впливу на вибори у США.

За оцінками американської влади, канал прагне «посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи».

Російський Telegram-канал також пов’язували з Євгеном Пригожиним — колишнім керівником приватної військової компанії «Вагнер», який загинув у 2023 році.

За наявними даними, Пригожин фінансував канал. Нині його фінансування, як повідомляється, здійснює російська оборонно-промислова компанія «Ростех».

У червні 2022 року «Ростех» потрапив під санкції Міністерства фінансів США.

Про це повідомляють видання Pobjeda та Vremje.

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