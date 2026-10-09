У Чорногорії затримали засновника провоєнного каналу Rybar — The Moscow Times

У Чорногорії затримали засновника російського провоєнного Telegram-каналу Rybar Михайла Звінчука. Операцію проводили поліція та Агентство національної безпеки Чорногорії в межах заходів проти ймовірної діяльності російських інформаційних мереж, повідомляє The Moscow Times.

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч підтвердив затримання Звінчука. «Чорногорія захищає свої інтереси, і ніхто не поставить під загрозу наше європейське майбутнє», — написав він у X.

Затримання команди Rybar

За даними чорногорського видання Vijesti, разом із Звінчуком затримали його дружину Валерію Звінчук, креативну директорку Rybar, а також трьох інших осіб. Російський Telegram-канал Baza без підтвердження стверджував, що Звінчука затримали о 7:30 ранку в готелі Mövenpick у Рисані. За даними каналу, групу доправили до Подгориці для допиту, а телефони й паспорти вилучили.

Rybar заявив, що його співробітники законно перебували в Чорногорії та знімали матеріал про місцевий монастир. Команда очікує на швидке звільнення затриманих.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підозри у впливі

За інформацією російського видання Readovka, спецслужби кілька днів стежили за групою після її прибуття до Чорногорії для зйомок матеріалу про узгодження візової політики країни з нормами Європейського Союзу. За даними видання, правоохоронці підозрювали, що цей контент міг бути спрямований проти туристичної галузі, економіки та національних інтересів Чорногорії.

Державний департамент США пропонує до 10 мільйонів доларів за відомості, які допоможуть встановити місцеперебування або ідентифікувати Звінчука та інших співробітників Rybar. Їх підозрюють у причетності до втручання у вибори й операцій зловмисного впливу. Звінчук, який раніше працював у пресслужбі Міноборони Росії, перебуває під західними санкціями. Речниця МЗС Російської Федерації — держави-агресора — Марія Захарова заявила, що посольство Росії в Подгориці з’ясовує обставини затримання.

Rybar має близько 1,5 мільйона підписників у Telegram і щодня публікує військовий аналіз російського вторгнення в Україну.

Читай нас у