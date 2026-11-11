У Чорноморську зросла кількість загиблих через ворожий удар по ринку

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Унаслідок ворожого удару по ринку в Чорноморську 11 листопада кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Один з постраждалих помер у медичному закладі.

«На жаль, кількість жертв ворожого удару по Чорноморську зросла до чотирьох людей, як щойно стало відомо, в лікарні від отриманих травм померла ще одна людина», — повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Джерело: телеграм очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 11 постраждалих, за життя та здоров'я яких продовжують боротися лікарі.

У Яготині Київської області ворожий дрон влучив по території ліцею. Про атаку повідомив 11 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

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