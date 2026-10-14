У Дахрані атакували адміністративну будівлю Saudi Aramco — Interia

У Дахрані в Саудівській Аравії атакували адміністративну будівлю державної нафтової компанії Saudi Aramco. Міністерство енергетики країни повідомило, що пізно ввечері у вівторок на об’єкті виявили пожежу. Загиблих і поранених не зафіксували, однак інфраструктура зазнала значних пошкоджень, повідомляє Interia.

Пошкоджено офісну вежу

За даними Reuters, комплекс Saudi Aramco атакували балістичною ракетою. Удар припав по офісній вежі та пошкодив три верхні поверхи будівлі.

Комплекс у Дахрані є операційним центром Saudi Aramco. Звідти компанія управляє мережею морських і наземних бурових платформ, трубопроводів, нафтопереробних заводів та експортних терміналів.

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Ескалація атак

Атака сталася після загострення бойових дій між саудівськими силами та підтримуваними Іраном єменськими бойовиками-хуситами. За інформацією Interia, хусити протягом останніх тижнів здійснювали ракетні та дронові удари по важливих енергетичних об’єктах Саудівської Аравії.

У період ескалації вони чотири рази завдавали ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда. Внаслідок суботньої атаки, за даними Reuters, загинули 13 людей, понад 300 дістали поранення.

Позиція Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом заявив, що Анкара й надалі підтримуватиме Ер-Ріяд на тлі атак хуситів. Канцелярія турецького президента також повідомила, що Ердоган засудив ці удари та висловив переконання, що ситуацію буде подолано.

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