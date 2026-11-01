У Далласі внаслідок стрілянин загинули чотири людини — The Guardian

У США внаслідок кількох стрілянин у районі Діп-Еллум у Далласі загинули чотири людини, ще 15 дістали поранення. Поліція міста з'ясовує, чи були ці епізоди пов'язані між собою, повідомляє The Guardian.

Стрілянини в Далласі

Очільник поліції Далласа Деніел Комо заявив, що правоохоронці ще встановлюють, чи були пов'язані між собою стрілянини в районі Діп-Еллум. Вони сталися в ніч Гелловіна.

Події в Далласі сталися серед кількох насильницьких інцидентів у США протягом гелловінських вихідних.

Стрілянина в Бірмінгемі

У Бірмінгемі, штат Алабама, одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення під час стрілянини поблизу стадіону «Ліджен-Філд». За даними поліції, інцидент стався в суботу ввечері після щорічного футбольного матчу Magic City Classic.

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Керівник поліції Бірмінгема Майкл Пікетт повідомив, що більшість глядачів і родин уже залишили територію стадіону. Стрілянина сталася неподалік місця, де вздовж Греймонт-авеню працювали продавці. Обставини інциденту залишаються нез'ясованими.

Представник поліції Де'Релл Фрімен заявив, що одну людину затримали та доставили до штаб-квартири поліції для допиту, а правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї. Матч між Alabama State та Alabama A+M завершився перемогою Alabama A+M з рахунком 31:28; на гру прийшли майже 70 тисяч уболівальників.

Інші інциденти

У Ньюарку, штат Делавер, шестеро людей дістали вогнепальні поранення неподалік кампусу Делаверського університету. Усіх постраждалих доправили до лікарень. У Феєтвіллі, штат Арканзас, шістьох людей госпіталізували з вогнепальними пораненнями після стрілянини рано в неділю. Поліція повідомила, що попередньо інциденту передувала сварка, а затримань не було.

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