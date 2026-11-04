У Данії студенти протестували проти скорочення виплат — Al Jazeera

У Копенгагені, Данія, за словами організаторів, до 13 тисяч студентів пройшли маршем від Ратушної площі до парламенту, протестуючи проти планів уряду скоротити студентські виплати. Акція під гаслом «Досить» була спрямована проти змін, які влада пропонує для вивільнення коштів на оборонні витрати, повідомляє Al Jazeera.

Зміни в системі виплат

Від 1970 року учні та студенти в Данії віком від 18 років автоматично отримують державну допомогу незалежно від доходів батьків. Нині ті, хто живе з батьками, одержують 1154 данські крони на місяць, а студенти, які проживають окремо, — 7426 крон.

За урядовою пропозицією, виплати пропонують скасувати для студентів, чиї батьки заробляють понад 700 тисяч данських крон на рік. За цією ж пропозицією, право на допомогу мали б лише студенти з родин із річним доходом від 419 589 до 700 тисяч крон, а розмір виплат залежав би від доходу батьків.

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Страйки та реакція студентів

Студентські об'єднання заявили, що через запропоновані зміни страйкували близько 40 тисяч учнів і студентів у 57 навчальних закладах Данії. Під час демонстрації учасники скандували гасла про порушені обіцянки та несли плакати на захист системи SU — данської студентської допомоги.

Президент Асоціації данських старшокласників Оскар Тонсберг Гоффманн заявив, що Данія пишається економічною підтримкою освіти, а демонтаж однієї з найсильніших освітніх систем світу був би помилкою. Міністерство вищої освіти повідомило, що близько 14 тисяч студентів, як очікується, втратять виплати, а ще приблизно для 8 тисяч їхній розмір зменшиться.

Уряд також пропонує виплачувати допомогу з безробіття недавнім випускникам університетів лише за умови, що вони працювали щонайменше 18 з останніх 24 місяців навчання. Міністр промисловості та лідер Соціал-ліберальної партії Мартін Лідегаард назвав ці скорочення неприємними рішеннями.

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