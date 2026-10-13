У Делі посилилися протести через перегляд списків виборців — CNBC

У Нью-Делі посилилися протести з вимогою відставки голови Виборчої комісії Індії Гьянеша Кумара через заяви про порушення під час масштабного перегляду списків виборців. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді на заході Bloomberg New Economy заявив, що Індія є «матір’ю демократії» та що в країні відкрито обговорюють широкий спектр питань і різні погляди.

Як повідомляє CNBC, у понеділок тисячі людей приєдналися до лідерів індійської опозиції у ході до Верховного суду в Делі. Учасники планували подати петицію проти змін до виборчих списків, які проводить Виборча комісія.

Затримання учасників акцій

Правоохоронці затримали учасників псевдополітичного руху Cockroach Janta Party, або CJP, які протестували без дозволу. Лідерів руху також затримували минулими вихідними. CJP зверталася до поліції Делі по дозвіл на нові акції на майданчику Джантар-Мантар, однак влада заборонила використовувати це місце для протестів.

За даними CNBC, протягом вихідних силовики в столиці затримували молодих людей, кількох політиків від опозиційних партій, ютуберів, юристів і журналістів. Поліція Делі, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ Індії, не відповіла на запит CNBC про коментар.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка щодо списків виборців

Кілька місцевих медіа повідомили, що після початку спеціальної інтенсивної ревізії виборчих списків із них вилучили імена 130 мільйонів людей. Процедуру запустили торік для оновлення реєстрів виборців по країні.

Виборча комісія 26 вересня розпочала окрему кампанію для реєстрації людей, які не потрапили до списків. Вона применшила значення розбіжностей, на які звернуло увагу розслідування Indian Express, і заявила про намір не допустити виключення жодного виборця, який має право голосу.

Правляча партія Бхаратія джаната парті захистила дії комісії. Вона пояснила вилучення записів тим, що 28 мільйонів осіб померли, 68 мільйонів змінили місце проживання, 10 мільйонів мали дублікати записів, а ще 30 мільйонів були відсутніми або їх не вдалося знайти. Управління ООН з прав людини висловило занепокоєння масовими затриманнями та закликало індійську владу повністю поважати право на мирні зібрання. Міністерство закордонних справ Індії назвало ці коментарі невиправданим втручанням у внутрішні справи країни.

Читай нас у