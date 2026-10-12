У Делі закрили шість станцій метро перед протестом опозиції — Kathmandu Post

У Делі, Індія, влада в понеділок закрила шість станцій метро та запровадила обмеження й зміни руху на понад 20 ділянках доріг перед запланованою ходою опозиції до Верховного суду. Учасники протестів виступають проти перегляду виборчих списків і вимагають відставки головного виборчого комісара Гьянеша Кумара.

Як повідомляє Kathmandu Post, опозиційні партії та прихильники молодіжного руху «Кокроуч» майже щодня виходили на протести цього місяця. Критики стверджують, що перегляд реєстрів виборців, який почався торік, вигідний правлячій Бхаратія джаната парті прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Вилучення зі списків виборців

За даними Виборчої комісії Індії, під час перевірки зі списків виборців вилучили близько 130 мільйонів записів. Зокрема, 28 мільйонів стосувалися померлих людей, 63 мільйони — тих, хто змінив місце проживання, а ще 30 мільйонів — осіб, яких не вдалося знайти.

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Опозиційні партії заявляють, що вилучення непропорційно зачіпає мусульманських виборців та інші меншини, які, на їхню думку, менш схильні підтримувати індуїстську націоналістичну правлячу партію. Виборча комісія та Бхаратія джаната парті відкидають ці звинувачення. Комісія також заявила, що виборці, яких помилково вилучили зі списків, можуть зареєструватися повторно.

Хода до Верховного суду

Партія Конгрес оголосила про намір передати головному судді меморандум із вимогою припинити те, що вона називає «крадіжкою голосів», та відправити Кумара у відставку. Лідер Конгресу Рахул Ганді заявив у соцмережі X, що до ходи приєднаються молодь, опозиційні партії, громадські групи та прихильники демократії й Конституції Індії.

За словами джерела в Конгресі, головний суддя Сур'я Кант відмовився від зустрічі, зазначивши в електронному листі, що делегація має звертатися до суду в юридичному порядку, оскільки це питання вже розглядається судом. Тим часом лідери Cockroach Janta Party заявили про намір зустрітися з поліцією Делі, щоб вимагати призначення дати мирної акції, і пригрозили оголосити новий протест, якщо протягом 24 годин дату не назвуть.

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