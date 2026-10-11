У Делі затримали понад 2 тисячі учасників протесту — Channel NewsAsia

У столиці Індії Делі поліція затримала понад 2 тисячі учасників протесту та засновника молодіжного руху Cockroach. Учасники акції вимагали відставки голови Виборчої комісії Індії Гьянеша Кумара, повідомляє Channel NewsAsia.

Щоб не допустити демонстрації, влада розгорнула в місті тисячі поліцейських і співробітників воєнізованих формувань, обмежила мобільний інтернет у центральному діловому районі та закрила десятки станцій метро й ринків.

Протест зупинили до початку

Рух Cockroach планував зібрати тисячі людей в районі Джантар-Мантар у центрі Делі, однак силовики перекрили цю територію ще до початку акції. За словами неназваного посадовця Міністерства внутрішніх справ, у Делі затримали понад 2 тисячі людей. Місцеві медіа також повідомляли про приблизно 400 затриманих у Мумбаї. На час публікації поліція не коментувала ці затримання.

Засновника Cockroach Janta Party Абхіджита Діпке та старших лідерів руху Саурава Даса й Ашутoша Ранку затримали після приземлення їхнього рейсу з Мумбаї до Делі, заявили в організації. За даними телеканалів, Діпке сказав правоохоронцям на борту літака, що прибув, аби його затримали, і не боїться їх. Представник руху Аджінк'я Шінде заявив, що протестувальники продовжуватимуть акції, доки Кумар не подасть у відставку.

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Суперечка через списки виборців

Учасники протестів і опозиційні партії звинувачують виборчу владу в тому, що перегляд списків виборців міг непропорційно сприяти правлячій партії прем'єр-міністра Нарендри Моді — Бхаратія джаната парті. Протести посилилися після повідомлення Indian Express про те, що двоє членів Виборчої комісії ставили під сумнів перегляд, унаслідок якого зі списків вилучили приблизно 130 мільйонів записів.

За даними Виборчої комісії, серед вилучених записів 63 мільйони стосувалися людей, які змінили місце проживання, 30 мільйонів — тих, кого не вдалося знайти, а 28 мільйонів — померлих. Комісія заявила, що йдеться про записи, виявлені під час перегляду проєктів списків, а виборці, яких помилково виключили, можуть поновити реєстрацію. Виборча комісія та Бхаратія джаната парті відкинули звинувачення у порушеннях.

Управління ООН з прав людини висловило занепокоєння масовими затриманнями та закликало індійську владу забезпечити повагу до права на мирні зібрання. Представництво Індії при ООН у Женеві назвало цю позицію недоречним втручанням у внутрішні справи країни.

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