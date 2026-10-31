У Денвері подали позов проти появи федеральних агентів на дільницях — ABC News Australia

У Денвері, штат Колорадо, коаліція за участю головного виборчого посадовця міста Пола Лопеса подала позов, спрямований на недопущення появи федеральних агентів на виборчих дільницях під час проміжних виборів у США. Міські посадовці також проводять навчання для працівників виборчих дільниць на випадок залякування виборців або втручання в голосування.

Як повідомляє ABC News Australia, Лопес заявив, що виборці стурбовані можливою появою на дільницях федеральних агентів, зокрема співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE). За його словами, залякування виборців федеральними агентами, військовими чи іншими особами є незаконним відповідно до федерального законодавства. Лопес також сказав, що тих, хто порушить цю заборону та відмовиться виконати відповідний наказ, мають заарештувати.

Позиція адміністрації та республіканців

Президент США Дональд Трамп у травні, відповідаючи на запитання про можливе залучення федеральних агентів під час виборів, сказав, що зробить усе необхідне для забезпечення «чесних» виборів. Очільник Міністерства внутрішньої безпеки Марквейн Маллін у вересні заявив, що співробітників ICE можуть розгорнути по всій країні. Водночас він наголосив, що служба не патрулюватиме виборчі дільниці, а реагуватиме на конкретні загрози.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Директор ФБР Кеш Пател під час слухань у Конгресі у вересні не виключив можливості залучення агентів ФБР на виборчих дільницях. Республіканський стратег Люк Болл, який працював у кампанії Трампа з переобрання 2024 року, заявив, що не заперечує проти присутності правоохоронців, якщо вони підтримують порядок і запобігають незаконному голосуванню.

Побоювання громадських організацій

Некомерційна громадська організація Protect Democracy заявила, що готова негайно звертатися до суду в разі спроб втручання у вибори. Її представник Джастін Вейл сказав, що організація співпрацює з місцевими виборчими посадовцями та правоохоронцями, готуючись до можливих інцидентів, зокрема насильства.

Адміністрація Трампа також намагалася отримати від штатів нередаговані списки виборців, щоб виявити те, що вона називає голосуванням негромадян. Посадовці приблизно 30 штатів відмовилися передати такі дані, заявивши про незаконність вимоги та порушення права на приватність. Protect Democracy також побоюється залякування виборців, поширення дезінформації, спроб вилучення бюлетенів або виборчих машин, а також тиску на посадовців щодо сертифікації результатів. Голосування у США заплановане на 3 листопада.

Читай нас у