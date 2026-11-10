У Держдумі РФ пропонують виплачувати кошти колишнім поліцейським на бізнес

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Депутат Держдуми Георгій Камнєв виступив з ініціативою надавати колишнім співробітникам МВС гранти до $12 тисяч для відкриття власної справи.

За його словами, зарплати поліцейських не дозволяють накопичити достатньо коштів для започаткування бізнесу.

Водночас депутат вважає, що підприємства колишніх правоохоронців менш схильні до залучення у кримінальні схеми.

Гранти пропонують видавати через державні центри «Мій бізнес» та Корпорацію МСП. Кошти можна буде спрямувати на оренду й ремонт приміщень, обладнання, програмне забезпечення, навчання та створення робочих місць. Камнєв заявив, що готує відповідне звернення до уряду.

За даними глави МВС РФ Володимира Колокольцева, у 2025 році відомство залишили 80 тисяч співробітників. Якщо 60% із них мали право на пенсію, виплата по $12 тисяч кожному обійшлася б бюджету приблизно у $580 млн.

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