У держсекторі Кіпру немає центрального нагляду за каналами викривачів — Cyprus Mail

У державному секторі Кіпру немає центрального органу, який контролював би роботу внутрішніх каналів для повідомлень викривачів. Про це у письмовій відповіді депутату від Лімасола Міхалісу Параскевасу заявив міністр юстиції Костас Фітіріс, повідомляє Cyprus Mail.

За словами міністра, робота таких каналів є внутрішньою справою кожного міністерства, служби або відомства. Він уточнив, що ані директива ЄС про захист викривачів, ані законодавство Кіпру не передбачають створення окремого наглядового органу.

Захист викривачів

Міністерство юстиції повідомило, що поінформувало компетентні органи про їхні обов’язки та опублікувало на своєму сайті перелік установ, до яких громадяни можуть звертатися з повідомленнями. Водночас відомство не збирає даних про скарги на переслідування викривачів, оскільки передавати таку інформацію Єврокомісії не вимагають ані європейські норми, ані національне законодавство.

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За словами Фітіріса, закон гарантує конфіденційність особи викривача та людей, згаданих у повідомленні. У разі переслідування викривач може звернутися до суду, щоб скасувати такі заходи й вимагати компенсацію. Працівників, звільнених через подане повідомлення, суд може поновити на посаді. Окремі положення також захищають анонімність викривачів, яких викликають для надання свідчень у кримінальних провадженнях.

Кількість повідомлень зросла

У 2025 році до компетентних органів надійшло 85 повідомлень від викривачів, тоді як у 2024 році їх було 25, а у 2023-му — 12. Із 85 повідомлень за 2025 рік 51 стосувалося корупції.

Із повідомлень, зареєстрованих у 2025 році, розслідували 48. Із 28 завершених розслідувань шість закрили через недостатність доказів, а решту 22 передали для інших позасудових процедур. У 2024 році розслідували 20 із 25 повідомлень, а у 2023 році перевірили всі 12. За сімома повідомленнями 2023 року розпочали провадження, проте до судового розгляду жодне з них не дійшло.

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