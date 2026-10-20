У DHS США просили таємно купити машину для голосування для тесту на злам — Anadolu Agency

Політичні призначенці Міністерства внутрішньої безпеки США невдовзі після початку другого президентського терміну Дональда Трампа наполягали, щоб Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) непомітно придбало машину для голосування і спробувало зламати її. Про це з посиланням на розслідування ProPublica повідомляє Anadolu Agency.

Результати мали передати Білому дому

Двоє колишніх посадовців адміністрації розповіли ProPublica, що CISA мала передати результати перевірки до Білого дому, а про виявлені вразливості не повідомляти виробнику обладнання. За даними видання, це відрізнялося від звичайної процедури.

Кар'єрні співробітники CISA розцінили запит як можливий крок до політичного втручання. Один із колишніх посадовців припустив, що дані про вразливості могли б зберегти для можливого визнання недійсними результатів виборів, які не сподобаються ініціаторам такого запиту.

Працівники CISA неодноразово пояснювали, що не можуть виконати завдання, зокрема через звільнення фахівців, здатних провести таку перевірку, у межах Департаменту ефективності уряду (DOGE), пов'язаного з Ілоном Маском. Зрештою політичні призначенці відмовилися від цієї ідеї, йдеться у повідомленні.

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Скорочення в CISA та реакція штатів

Після повернення Трампа до влади з CISA звільнили або змусили піти понад 1 тисячу працівників, що скоротило штат агентства приблизно на третину. Бюджетна пропозиція президента на 2027 рік передбачає додаткове скорочення видатків на 700 млн доларів, яке може означати ще 900 звільнень.

Кілька виборчих органів штатів заявили, що не отримали допомоги від CISA під час підготовки до проміжних виборів. Експерт із безпеки виборів Раян Масіас, який консультував агентство, заявив, що існує різниця між зниженням пріоритетності роботи та фактичною відсутністю установи.

Штати також повідомили про втрату довіри після оприлюднення адміністрацією розсекречених записів щодо виборів 2020 року, які містили конфіденційно передану CISA чутливу інформацію. Держсекретар Аризони Адріан Фонтес сказав, що в серпневій розмові повідомив виконувачу обов'язків директора CISA Ніку Андерсену про недовіру до нього. У вересні CISA оприлюднило 13-сторінковий план безпеки виборів, який держсекретарка штату Мен Шенна Беллоуз назвала запізнілою пропозицією підтримки.

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