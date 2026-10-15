Дослідники проаналізували ДНК 45 людей, похованих на цвинтарі Нотр-Дам у Монреалі, Канада, та не виявили в цій вибірці ознак недавньої генетичної домішки корінного або африканського походження. Усі досліджені особи мали французьке європейське походження, повідомляє Live Science.

Аналіз поховань колоніальної доби

Цвинтар Нотр-Дам заснували в Монреалі 1683 року, а для католицьких поховань його використовували до 1796 року. У попередніх дослідженнях фахівці по-різному оцінювали походження похованих там людей: припускали, що серед них могли бути люди корінного, європейського, африканського або змішаного походження.

Авторка дослідження, біологічна антропологиня Університету Квебеку в Труа-Рів'єр Діан Мартен-Мойя, разом із колегами секвенувала ДНК зі скелетних решток. Дані порівняли з геномами людей з Європи, Західної Африки та корінних груп Америки. Результати опублікували 5 жовтня у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Обмеження вибірки

Дослідники застерегли, що вибірка є невеликою та походить лише з одного цвинтаря. Вона не доводить, що союзи між французькими поселенцями, представниками корінних народів або людьми африканського походження не траплялися. Водночас результати узгоджуються з генеалогічними та генетичними дослідженнями, за якими корінне походження серед сучасних франкоканадців є дуже обмеженим.

Аналіз також виявив кілька генетичних ліній, що охоплювали кілька поколінь. Однак могили цих людей були розташовані в різних частинах цвинтаря, а не на сімейних ділянках. Мартен-Мойя наголосила, що відсутність недавньої домішки в цій групі не означає відсутності представників корінних народів або людей африканського походження в тогочасному Монреалі. Біологічне походження саме по собі також не визначає належності до корінного народу, яка пов'язана зі спорідненістю, громадою та зв'язками із землею.

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