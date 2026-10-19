Влада провінції Північне Ківу на сході Демократичної Республіки Конго запровадила обмеження через спалах Еболи: заборонила масові заходи, обмежила кількість пасажирів у транспорті та дозволила присутність на похованнях не більш як 20 родичів. Про рішення, оголошене 19 жовтня, повідомляє The Rio Times.

Провінційна влада призупинила проведення спортивних подій, концертів, караоке, парадів, політичних демонстрацій і розважальних заходів у нічних клубах. Офіси органів публічної адміністрації протягом місяця працюватимуть у режимі мінімального обслуговування. На контрольно-пропускних пунктах мають забезпечити миття рук, дезінфекцію та температурний скринінг.

Людей, яких переводять між поліцейськими ізоляторами або в'язницями, також перевірятимуть на Еболу. За дотриманням нових правил мають стежити провінційний департамент спорту й дозвілля, національна поліція та провінційний комітет безпеки.

Обмеження для транспорту та поховань

Мотоциклам дозволили перевозити не більш як двох людей разом із водієм. У легкових автомобілях може перебувати до чотирьох пасажирів і водій, а в джипах — до шести пасажирів і водій. Кількість учасників поховання обмежили 20 членами родини, оскільки вірус може передаватися через кров і рідини організму хворих та померлих.

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День зупинки Еболи

Губернатор Північного Ківу Еваріст Сомо Какуле оголосив 19 жовтня Днем зупинки Еболи. У Бені, Бутембо, Ойчі, Луберо-Сентрі та Касінді-Лубіріхі призупинили роботу шкіл, ринків, невеликих магазинів і автозаправних станцій. Поліція встановила блокпости, а мотоциклетних таксі на вулицях було небагато.

За словами губернатора, станом на 17 жовтня від Еболи в Північному Ківу померли 1252 людини, а летальність серед зареєстрованих випадків становила близько 60%. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше повідомляла про 1755 підтверджених випадків і 1013 смертей у провінції станом на 6 жовтня.

16 жовтня в Бені розпочали вакцинацію препаратом Ervebo для медиків, працівників поховальних бригад, лабораторій і людей, які транспортують тіла. ВООЗ зазначала, що препарат ліцензований проти іншого виду вірусу Ебола і для цього штаму його слід застосовувати лише в межах випробувань.

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