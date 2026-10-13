У ДР Конго підтвердили понад 9 тисяч випадків Еболи — Al Jazeera

У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків Еболи перевищила 9 тисяч. Міністерство охорони здоров’я країни у вівторок повідомило про 9066 підтверджених випадків і 4381 смерть. Про це повідомляє Al Jazeera.

Наймасштабніший спалах у країні

Спалах, спричинений штамом Бундібуджі вірусу Ебола, став найбільшим і найсмертоноснішим в історії ДР Конго. У світовому масштабі він поступається лише епідемії в Західній Африці 2014–2016 років, коли в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне зафіксували 28 600 підтверджених випадків і понад 11 тисяч смертей, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Для штаму Бундібуджі наразі немає схвалених вакцин або методів лікування. Виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Чикве Іхеквеазу заявив, що в найближчі тижні для ДР Конго готують клінічне випробування для оцінювання ефективності вакцини проти цього штаму.

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Недовіра громад і бойові дії

Поточний спалах офіційно оголосили в середині травня, хоча деякі експерти вважають, що він міг початися ще в лютому. Вірус, який передається через контакт із біологічними рідинами, поширився на сім провінцій на півночі та сході країни.

Стримувати передавання інфекції складно через недовіру частини місцевих громад до медиків та інших учасників реагування. Деякі жителі вважають хворобу вигадкою посадовців для привласнення коштів. Роботу також ускладнює конфлікт між угрупованням M23 та урядовими силами, через який важче доставляти медичні ресурси у віддалені райони.

Минулого тижня Кенія повідомила про перший завезений випадок: громадянин країни, який жив у ДР Конго, подорожував через Уганду до Найробі, де помер. Уганда раніше цього року зафіксувала 20 випадків і дві смерті, проте в серпні країну оголосили вільною від Еболи.

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