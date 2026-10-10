У ДТП з автобусом польських туристів у Туреччині загинули двоє людей — RMF24

Поблизу Ізміра в Туреччині сталася ДТП за участю автобуса, який перевозив польських туристів з аеропорту до Айдина. Одна людина перебуває в лікарні, а ще шістьом людям із легкими травмами надали медичну допомогу, повідомляє RMF24.

Зіткнення на дорозі Айдин — Ізмір

ДТП сталася на дорозі Айдин — Ізмір у муніципалітеті Герменджик. Автобус прямував з аеропорту Ізміра в напрямку Айдина. За попередніми даними, в автобус із польськими туристами в'їхав легковий автомобіль, який виїжджав на дорогу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У легковику загинули дві людини. За даними RMF24, вони не були громадянами Польщі. Турецькі медіа повідомили, що після зіткнення обидва транспортні засоби з'їхали з дороги та опинилися в лісистій місцевості.

Розслідування ДТП

Прокуратура розпочала розслідування обставин аварії. Усі поляки перебувають під опікою туристичної агенції та контактують із консулом.

Читай нас у