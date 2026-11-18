У Дубаї, ОАЕ, завершили будівництво та сертифікацію другого вертипорту для електричних аеротаксі. Майданчик Dubai Marina Vertiport має утворити прямий маршрут із головним вертипортом мережі біля міжнародного аеропорту Дубая. Про це повідомляє The National.

Маршрут до аеропорту

Вертипорт у районі Dubai Marina збудувала Skyports Infrastructure, а Управління цивільної авіації ОАЕ сертифікувало його та надало авіаційний позивний VMR. Основний майданчик мережі біля Dubai International Airport має позивний VDX; його оператором має стати Joby Aviation.

Об’єкт розташований поруч з Американським університетом Дубая та за кілька хвилин пішки від станції метро Al Fardan Exchange. Він має одну підняту зону для зльоту й посадки, пасажирський термінал та зарядну станцію. Вертипорт розрахований на до 21 тисячі посадок і до 84 тисяч пасажирів на рік.

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Заявлені можливості мережі

Електричний літальний апарат Joby Aviation здатен розвивати швидкість до 322 км/год і не має експлуатаційних викидів. Очікується, що переліт між Dubai Marina та міжнародним аеропортом Дубая триватиме менш ніж 10 хвилин, тоді як автомобільна поїздка займає близько 35 хвилин.

У конструкції вертипорту використали рішення з офшорної авіаційної інфраструктури: окрема зона дає змогу заряджати припаркований літальний апарат вертикального зльоту й посадки, не перекриваючи посадковий майданчик. Joby Aviation проводить пілотовані випробувальні польоти в Дубаї з червня 2025 року. У листопаді 2025 року компанія здійснила перший у країні переліт аеротаксі між двома пунктами — від випробувального майданчика в Маргамі до міжнародного аеропорту Аль-Мактум.

Ще два вертипорти будують у центрі Дубая та на острові Пальма Джумейра. Початок комерційних перевезень залежатиме від отримання необхідних експлуатаційних дозволів.

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